مشاركة واسعة لمدارس الدولة في معرض الشارقة للكتاب

الشارقة (وام)

أكد بعض المشاركات الأكاديميات في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 36، حرص المدارس على زيارة المعارض المتخصصة للكتب، وعلى رأسها معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث تتيح المجال أمام طلبتها لزيارته والاستمتاع بالكتب المعروضة، والحصول عليها بأسعار رمزية تتناسب مع ميزانياتهم الصغيرة. وشهد المعرض أمس زيارات واسعة النطاق من الطلبة من جميع المراحل العمرية، ومن مختلف المدارس الحكومية والخاصة.

وقالت مها بسام - معلمة في مدرسة شمس الأصيل الخاصة منهج وزاري - نحرص سنوياً على زيارة معرض الكتاب في الشارقة نظراً للفائدة الكبيرة التي يجنيها الطلاب عند زيارتهم من حيث اكتساب المعرفة العامة وتقوية ملكتهم اللغوية، سواء كانت عربية أو إنجليزية، فضلاً عن أنها تفتح أمامهم أبواباً جديدة للتعلم والمعرفة من خلال تعدد العناوين المعروضة. من جانبها، قالت زينب علي -معلمة في مدرسة الأندلس الحكومية- إن معرض الكتاب يساعد الطلبة على اكتساب المزيد من المعلومات من خلال كمية الكتب التي تطرح أمامهم، مشيرة إلى الإقبال الكبير على المعرض لأنه يمثل فرصة للتعرف إلى كل جديد للكتب والتي تختلف تماماً عن التي تدرس في المنهاج الدراسي.

وذكرت شيخة الطنيجي - معلمة في مدرسة أسماء الحكومية في الشارقة - أن زيارة الطلبة للمعرض كانت متميزة نظراً لتعدد الفعاليات المصاحبة للمعرض من مسرحيات وركن للقصص والكتب، والتي تفاعلت معها الطالبات، منوهة إلى الحرص في كل سنة على زيارة معرض الشارقة للكتاب لرفع القدرة على القراءة، وبناء المعرفة الكافية والثقافة المتنوعة.