افتتاح معرض «حسن شريف فنّان العمل الواحد».. اليوم

محمود عبد الله (أبوظبي)

تزامناً مع الذكرى الأولى لرحيله، تحتفي «مؤسسة الشارقة للفنون»، بالفنان التشكيلي الإماراتي الراحل حسن شريف (1951 – 2016)، عبر معرض استعادي يحمل عنوان (أنا فنّان العمل الواحد)، يفتتح اليوم (السبت)، ويشتمل على أعمال تجسد مراحل متعددة من رحلته الفنية، منذ بداية سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2016. واستغرق إعداد هذا المعرض الاستثنائي سنوات عدة، وهو من تقييم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، ويعدّ المعرض الأول من نوعه الذي يضيء على نتاج الفنان حسن شريف وتجلياته الفنية والفكرية، متضمناً رسوماته الكاريكاتيرية الأولى، ورسومات القصص المصورة المتسلسلة، إضافة لأعماله الأدائية والتركيبية ولوحاته، والتي سيتم عرضها في ساحة المريجة وساحة الفنون في إمارة الشارقة.

وتبرز هذه المبادرة القيمة لمؤسسة الشارقة للفنون، ملامح الإضافات والتأسيس، في مسيرة الراحل، ففي مرحلة العمل الكاريكاتوري، في مطلع السبعينيات، حينما كان هذا الفنّ يحتلّ مكانة في الصحف والمجلات، غير أنه اختار أن يسافر إلى بريطانيا في عام 1973، طامحاً إلى تجديد رؤيته الفنية وفكره الفني المنطلق من محيط جديد. فالتحق بكلية «بايام شو للفنون» (جزء من سنترال سانت مارتينز) عام 1980، وتأثّر بأعمال الفنان تام جيلز، رئيس قسم الفن التجريدي والتجريبي في الكلية آنذاك. وأدى ذلك الاهتمام إلى تبلور فكر شريف الإبداعي واهتمامه بالحركة المفاهيمية الفنية التي رأى فيها التعبيرَ الأقرب عن دواخله.

في بداية ثمانينيات القرن الماضي، شكلت أعمال شريف صدمة للمتلقّين وللفنانين أيضاً في المنطقة، فلم يسبق أن قُدّمت الملاعقُ والحبالُ والعُلبُ الصَدِئة بوصفها أعمالاً فنيّة. وبهذا ساهم شريف في بثّ روح جديدة في أجواء الفن التشكيلي في الإمارات، فأسّس مرسم الفن في مسرح الشباب في دبي، كملتقى فني وفكري للفنانين والمفكرين في الفن الحديث، ولديه كتب منشورة في الفن الحديث ومفهوم الفن وفلسفة إنتاجه، ولقد كان الراحل مولعاً بالتنظير للفنّ المفاهيمي الذي كان يبدو «غريباً» على المشهد الفنيّ الإماراتي الذي كان يتّسم بالواقعيّة والاشتغال على الموروث، لكنه، من جهة أخرى، عرف صعود تيار من الفنانين الشباب الذين ساروا في ركب التجريب، ساهم حسن شريف في دعمه وتقديمه والتنظير له.