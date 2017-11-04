سعيد بن طحنون يزور معرض «قوة الساحل المتصالح» في قلعة الجاهلي

العين (وام)

زار معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان يرافقه الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس، معرض «قوة الساحل المتصالح: بداية وتاريخ» المقام في قلعة الجاهلي بمدينة العين، وتنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة - مركز المتحف والتاريخ العسكري - ويستمر حتى 28 أبريل من العام القادم.

وتجول معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون في أرجاء القلعة. واستمع من طارق البلوشي مسؤول خدمات الزوار بالقلعة الذي كان في استقبال معاليه إلى شرح تفصيلي عن المعرض الذي يتضمن مقتنيات معارك من مركز المتحف والتاريخ العسكري، والمهام الاجتماعية والإنسانية التي كانت تقوم بها قوة الساحل المتصالح في مدينة العين بقلعة الجاهلي، والتي كانت مركز القوى في المدينة خلال فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

ويتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة الثقافية الخاصة بالعائلات والأطفال ومحاضرات تعريفية وغيرها.

يذكر أن قلعة الجاهلي تعد إحدى أكبر القلاع في العين، وواحدة من أهم المباني التاريخية في دولة الإمارات، وتتكون من مبنيين رئيسيين، القلعة المربعة والبرج الدائري، واستخدمت قوة الساحل القلعة كمركز لها، حيث أضيف مبنى منفصل كمكاتب وغرف لإدارة أعمال القوة، منها غرفة لأجهزة اللاسلكي، كما خصص البرج لسكن الضباط.

وأبدى معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان في نهاية الزيارة سعادته بهذه الزيارة، مشيداً بما يحتويه معرض «قوة الساحل المتصالح» وبالتراث الوطني الذي يحظى بتقدير واحترام العالم.