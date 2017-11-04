«ناشونال جيوغرافيك» تستقطب المهتمين بالمجالات العلمية

الشارقة (وام)

تشارك مجلة «ناشونال جيوغرافيك» في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام حالياً في مركز إكسبو الشارقة ويستمر حتى 11 نوفمبر الجاري بمنصة مميزة تستقطب المهتمين بالقضايا العلمية والتكنولوجية وعلم الآثار والبيئة والتاريخ الطبيعي والثقافة.

وقالت السعد عمر المنهالي، رئيسة تحرير المجلة، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن المجلة تشارك في المعرض بإصداراتها المرئية والمطبوعة المتخصصة في المجالات العلمية تقدم بطريقة مبتكرة لجذب القراء من مختلف الفئات وبنحو 32 لغة. مشيرة إلى أن قراء المجلة يتخطون الـ 40 مليون شخص ومن المتوقع أن يطلع عليها ويقرأها بالعربية حوالي مائتي مليون شخص.

وأوضحت المنهالي أن هذه المجلة التي تتبناها المجلة الأميركية الأم تسهم في جذب القراء لحب الاستكشاف وتنوير عقولهم بالمعارف الجغرافية والثقافية والعلمية من أجل الحفاظ على كوكب الأرض. مشيرة إلى أن المجلة تسعى دوماً لأن تكون في طليعة المشاركين في هذا الحدث المعرفي لتحقيق أهدافها المنشودة بتشجيع مجتمع قائم على المعرفة والعلوم والابتكار على الصعيدين المحلي والعربي.

وأفادت بأن المجلة تهدف إلى الوصول إلى كل ناطق بلغة الضاد في شتى أنحاء العالم لتوسيع نطاق عشاق المطالعة بصفة عامة وعشاق الطبيعة بصفة خاصة، وذلك من خلال نشر موضوعات تجمع بين الدقة والجمالية اللغوية والوسائل الإيضاحية والبصرية الحديثة. مشيرة إلى أن المجلة تخصص حيزاً لموضوعات مميزة عن المنطقة العربية بأقلام وعدسات عربية لتوسع باب مشاركات الكتاب والمستكشفين والمصورين العرب حتى 20 في المئة من المحتوى الإجمالي للمجلة، ويبقى الرهان كذلك على المنصات الرقمية للمجلة في شتى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل ضمان انتشار أوسع حتى تعم الفائدة على الجميع.