49 شاعراً يطلقون مختاراتهم الشعرية باللغة الإسبانية

الشارقة (الاتحاد)

شهدت فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 36 إطلاق المجموعة الشعرية الجديدة «إرث الأجيال» باللغة الإسبانية، وتضمنت المجموعة المذكورة 49 شاعراً من مختلف دول العالم، بينهم 3 شعراء عرب، وبلغ تعداد الطبعة الأولى نحو 300 ألف نسخة.

جاء ذلك الإطلاق خلال الحوار الذي أقيم ضمن الفعاليات الثقافية للمعرض، بمشاركة الشاعر علي العامري، أحد الشعراء العرب المختارين في المجموعة الشعرية باللغة الإسبانية. واستعرض العامري المجموعة الشعرية «إرث الأجيال»، وقال: «كتبت المجموعة باللغة التي ينتمي إليها الشعراء التسعة والأربعون من حول العالم، كل حسب لغته، ووضعت أمام كل لغة منها ترجمتها إلى اللغة الإسبانية، وهي لفتة متميزة، أريد منها توجيه رسالة مفادها أن لغة الشعر قادرة على توحيد العالم بجماليتها وذائقتها وجمهورها، وأن اختيار الشعراء جاء نتيجة نصوصهم المؤثرة في الغرب، ودورها في تحويل الاهتمام وكسب رقم لا يستهان به من متذوقي وجمهور الشعر هناك».