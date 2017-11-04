الشارقة (وام)

يعرض نادي تراث الإمارات ممثلاً بمركز زايد للدراسات والبحوث، عشرات الإصدارات المتخصصة خلال مشاركته في فعاليات الدورة السادسة والثلاثين من معرض «الشارقة الدولي للكتاب»، المقام حالياً، ويستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.

يعرض النادي إصداراته لإيصال نتاجاته من العناوين الثقافية والتراثية إلى فئات وشرائح المجتمع المختلفة، وإلى زوار المعرض وضيوفه من المثقفين والمعنيين، ولإطلاعهم على ما يضطلع به النادي من دور بارز في الاهتمام الكبير بالتراث، وبالجهود المميزة التي يبذلها لتعزيز مفاهيم الحفاظ على التراث والمحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها المختلفة، انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، بالمشاركة في مختلف الفعاليات الثقافية والتراثية، واستمرار الحضور الفاعل على الساحة الثقافية، والمساهمة في تطوير الثقافة والنهوض بها.

وتتركز مشاركة النادي على عرض جملة من الكتب التي أصدرها مركز زايد للدراسات والبحوث، وحملت عشرات العناوين، وتنوعت ما بين الإصدارات التراثية والدواوين الشعرية والكتب التاريخية، وبعض الإصدارات المتخصصة في مجالات عمل النادي، إلى جانب الإصدارات التي دأب النادي منذ سنوات على إثراء المكتبة العربية بها، متفرداً بإصدارها مثل كتاب «التقويم الهجري»، ومجلة «تراث» الشهرية.