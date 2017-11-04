في سلسلة تغريدات على حسابها في «تويتر» نورة الكعبي: الشارقة منارة للمعرفة في العالم العربي



تاريخ النشر: السبت 04 نوفمبر 2017 الشارقة (وام) وصفت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة إمارة الشارقة، بأنها منارة للمعرفة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وقالت الكعبي في سلسلة تغريدات على حسابها في «تويتر» بعد مرافقتها لصاحب السمو حاكم الشارقة في جولته خلال افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب: «إن المعرض، الذي يعد ثالث أكبر معرض دولي للكتاب، يساهم في تعزيز مكانة الشارقة مدينة عربية للثقافة والمعرفة». وأوضحت معاليها أن الشارقة ستظل حتى بعد اختيارها عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، ملتزمة دعم وترقية التعليم والثقافة واللغة والتراث.