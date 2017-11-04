الجمهوريون الأميركيـون يكشفون عن أول مشروع قانون ضريبي

واشنطن (رويترز)

كشف الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي عن مشروع قانون ضريبي من شأنه أن يكلف 1.51 تريليون دولار يتضمن تخفيضات شديدة في الضرائب مثلما وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليبدأوا سباقاً في الكونجرس من أجل منح الرئيس أول فوز تشريعي كبير.

وفي مشروع القانون الذي كُشف عنه أمس الأول، وسيكون أكبر إصلاح للنظام الضريبي الأميركي منذ ثمانينيات القرن العشرين، دعا الجمهوريون إلى خفض ضرائب الشركات إلى 20% من 35%، وخفض الضرائب على الأرباح الخارجية للشركات وعلى الأفراد والأسر، غير أن تمرير الكونجرس للتشريع، الذي سيؤثر على جميع الشركات والأسر الأميركية تقريباً، ليس بالأمر المؤكد.

وعرضه بعض أرباب الأعمال، كما سارع الديمقراطيون إلى إدانته ووصفوه بأنه هدية للأثرياء.

ومن شأن البنود المثيرة للخلاف أن تكون اختباراً للجمهوريين الذين يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس، ولكنهم عجزوا عن تحقيق إنجازات كبيرة لترامب على الصعيد التشريعي منذ توليه الرئاسة في يناير.