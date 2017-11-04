«طيران الإمارات» تتسلم الطائرة «A380» ‬رقم ‬100 ‬في ‬أسطولها

هامبورغ - دبي (الاتحاد)

تسلمت طيران الإمارات أمس، طائرتها الإيرباص &rlmA380 ‬رقم ‬100 ‬خلال ‬احتفال ‬‬خاص ‬في ‬مقر ‬الشركة ‬المصنعة ‬بمدينة ‬هامبورغ ‬الألمانية.

شهد الاحتفال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بحضور تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، والدكتور توماس إندرز الرئيس التنفيذي لشركة الإيرباص، ودومينيك هوروود رئيس العملاء والخدمات في رولز رويس، وعلي الأحمد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ألمانيا، ومعالي فرانك هورش وزير الاقتصاد والمواصلات والابتكار في حكومة مدينة هامبورغ، وعدد من المدعوين من المسؤولين وكبار الشخصيات وشركاء الصناعة وممثلي وسائل الإعلام العالمية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «هذه مناسبة مهمة لطيران الإمارات ولشركة الإيرباص وللعديد من شركائنا العاملين في برنامج &rlmA380.‬ لا ‬شك ‬في ‬أن ‬تشغيل ‬طائرات ‬A380 ‬أحدث ‬تأثيرات ‬إيجابية ‬واسعة ‬على ‬الصناعات ‬الجوية ‬وعلى ‬صناعة ‬الطيران ‬عامة، ‬ودعم ‬مئات ‬الآلاف ‬من ‬فرص ‬العمل، ‬وحفز ‬مبتكرات ‬وأدى ‬إلى ‬تطوير ‬منتجات ‬جديدة ‬في ‬أنشطة ‬مختلفة، ‬مثل ‬المناولة ‬الأرضية ‬والتموين ‬ومرافق ‬المطارات ‬ومنتجات ‬مقصورات ‬الطائرات ‬وغيرها»‬. وأضاف سموه في كلمة ألقاها خلال حفل التسليم: «من المهم أيضاً الإشارة إلى أن طائرة &rlmA380 ‬وضعت ‬بصمات ‬مميزة ‬ونقلت ‬تجربة ‬المسافرين ‬إلى ‬مستويات ‬أعلى.‬ فالطائرة ‬في ‬ذاتها ‬تحفة ‬هندسية ‬رائعة.‬ وعلى ‬الرغم ‬من ‬كونها ‬أكبر ‬طائرة ‬ركاب ‬في ‬العالم، ‬إلا ‬أنها ‬الأعلى ‬كفاءةً ‬والأهدأ ‬في ‬الأجواء.‬ وقد ‬أتاحت ‬لنا ‬في ‬طيران ‬الإمارات ‬الارتقاء ‬بتجربة ‬سفر ‬عملائنا ‬إلى ‬مستويات ‬أعلى، ‬حيث ‬فضّلنا ‬أن ‬نستخدم ‬فخامة ‬وراحة ‬المنازل ‬داخل ‬الطائرة ‬لإعادة ‬تعريف ‬ما ‬يتوقعه ‬الركاب ‬من ‬منتجات ‬وتجارب. ‬ويمكننا ‬القول ‬باختصار، إن ‬طيارينا ‬يحبون ‬قيادة ‬طائرة ‬A380، ‬كما ‬أن ‬عملاءنا ‬يفضلون ‬السفر ‬على ‬متنها»‬. واستطرد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلاً: «طائرة &rlmA380 ‬شكلت ‬نجاحاً ‬تاماً ‬لطيران ‬الإمارات.‬ فقد ‬استخدمناها ‬على ‬الرحلات ‬إلى ‬المطارات ‬التي ‬تعاني ‬من ‬الازدحام، ‬وكذلك ‬إلى ‬مطارات ‬إقليمية ‬حيث ‬استطعنا ‬زيادة ‬الحركة ‬عبرها.‬ وفي ‬كل ‬مرة ‬نشغل ‬طائرة ‬A380 ‬على ‬أحد ‬الخطوط، ‬فإننا ‬نجد ‬أنها ‬تستقطب ‬مزيداً ‬من ‬الحركة ‬والطلب، ‬لأن ‬تجربة ‬جوهرة ‬أسطولنا ‬تروق ‬للمسافرين ‬وتحظى ‬بإعجابهم ‬ورضاهم ‬التام. ‬إننا ‬ملتزمون ‬ببرنامج ‬هذه ‬الطائرة، ‬وسوف ‬نواصل ‬العمل ‬مع ‬إيرباص ‬ومع ‬شركائنا ‬لمواصلة ‬تطوير ‬منتجات ‬الطائرة ‬A380 ‬مع ‬تطلعنا ‬إلى ‬استلام ‬الطائرات ‬الـ42 ‬المتبقية ‬من ‬طلبيتنا ‬المؤكدة»‬.

من جانبه، قال توم إندرز: «فخورون جداً بعلاقتنا الممتدة مع طيران الإمارات، وهي شراكة مهمة ومكملة لبرنامج &rlmA380»‬.‬ وأضاف: «‬لقد ‬شكلت ‬الرؤية ‬الرائدة ‬لطيران ‬الإمارات، ‬بتبني ‬برنامج ‬A380 ‬منذ ‬البداية، ‬واعتمادها ‬جوهرة ‬الأسطول ‬والعمود ‬الفقري ‬لعملياتها، ‬مصدر ‬راحة ‬ورضا ‬عظيمين ‬لنا.‬ ومن ‬دواعي ‬سرورنا ‬بالطبع ‬أن ‬نتلقى ‬آراءً ‬وردود ‬فعل ‬إيجابية ‬عن ‬الطائرة ‬من ‬عملائنا ‬ومن ‬المسافرين، ‬مع ‬ربطها ‬دائماً ‬بالنجاح ‬الذي ‬حققته ‬دبي ‬كمحور ‬النقل ‬الجوي ‬الأكثر ‬ديناميكية ‬على ‬مستوى ‬العالم»‬. وتوفر طائرة الإمارات &rlmA380 ‬المائة، ‬التي ‬تعمل ‬بمحركات ‬رولز ‬رويس، ‬512 ‬مقعداً ‬بتوزيع ‬الدرجات ‬الثلاث: ‬14 ‬جناحاً ‬خاصاً ‬في ‬الأولى، ‬و76 ‬مقعداً ‬في ‬درجة ‬رجال ‬الأعمال، ‬و426 ‬مقعداً ‬في ‬السياحية. ‬وسوف ‬يتم ‬عرضها ‬في ‬معرض ‬دبي ‬الدولي ‬للطيران ‬2017، ‬ثم ‬تدخل ‬الخدمة ‬ضمن ‬الأسطول ‬بعد ‬ذلك.