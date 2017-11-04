«طيران الإمارات» تتسلم الطائرة «A380» ‬رقم ‬100 ‬في ‬أسطولها

هامبورغ - دبي (الاتحاد)
تسلمت طيران الإمارات أمس، طائرتها الإيرباص &rlmA380 رقم 100 خلال احتفال خاص في مقر الشركة المصنعة بمدينة هامبورغ الألمانية.
شهد الاحتفال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بحضور تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، والدكتور توماس إندرز الرئيس التنفيذي لشركة الإيرباص، ودومينيك هوروود رئيس العملاء والخدمات في رولز رويس، وعلي الأحمد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ألمانيا، ومعالي فرانك هورش وزير الاقتصاد والمواصلات والابتكار في حكومة مدينة هامبورغ، وعدد من المدعوين من المسؤولين وكبار الشخصيات وشركاء الصناعة وممثلي وسائل الإعلام العالمية.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «هذه مناسبة مهمة لطيران الإمارات ولشركة الإيرباص وللعديد من شركائنا العاملين في برنامج &rlmA380. لا شك في أن تشغيل طائرات A380 أحدث تأثيرات إيجابية واسعة على الصناعات الجوية وعلى صناعة الطيران عامة، ودعم مئات الآلاف من فرص العمل، وحفز مبتكرات وأدى إلى تطوير منتجات جديدة في أنشطة مختلفة، مثل المناولة الأرضية والتموين ومرافق المطارات ومنتجات مقصورات الطائرات وغيرها». وأضاف سموه في كلمة ألقاها خلال حفل التسليم: «من المهم أيضاً الإشارة إلى أن طائرة &rlmA380 وضعت بصمات مميزة ونقلت تجربة المسافرين إلى مستويات أعلى. فالطائرة في ذاتها تحفة هندسية رائعة. وعلى الرغم من كونها أكبر طائرة ركاب في العالم، إلا أنها الأعلى كفاءةً والأهدأ في الأجواء. وقد أتاحت لنا في طيران الإمارات الارتقاء بتجربة سفر عملائنا إلى مستويات أعلى، حيث فضّلنا أن نستخدم فخامة وراحة المنازل داخل الطائرة لإعادة تعريف ما يتوقعه الركاب من منتجات وتجارب. ويمكننا القول باختصار، إن طيارينا يحبون قيادة طائرة A380، كما أن عملاءنا يفضلون السفر على متنها». واستطرد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلاً: «طائرة &rlmA380 شكلت نجاحاً تاماً لطيران الإمارات. فقد استخدمناها على الرحلات إلى المطارات التي تعاني من الازدحام، وكذلك إلى مطارات إقليمية حيث استطعنا زيادة الحركة عبرها. وفي كل مرة نشغل طائرة A380 على أحد الخطوط، فإننا نجد أنها تستقطب مزيداً من الحركة والطلب، لأن تجربة جوهرة أسطولنا تروق للمسافرين وتحظى بإعجابهم ورضاهم التام. إننا ملتزمون ببرنامج هذه الطائرة، وسوف نواصل العمل مع إيرباص ومع شركائنا لمواصلة تطوير منتجات الطائرة A380 مع تطلعنا إلى استلام الطائرات الـ42 المتبقية من طلبيتنا المؤكدة».
من جانبه، قال توم إندرز: «فخورون جداً بعلاقتنا الممتدة مع طيران الإمارات، وهي شراكة مهمة ومكملة لبرنامج &rlmA380». وأضاف: «لقد شكلت الرؤية الرائدة لطيران الإمارات، بتبني برنامج A380 منذ البداية، واعتمادها جوهرة الأسطول والعمود الفقري لعملياتها، مصدر راحة ورضا عظيمين لنا. ومن دواعي سرورنا بالطبع أن نتلقى آراءً وردود فعل إيجابية عن الطائرة من عملائنا ومن المسافرين، مع ربطها دائماً بالنجاح الذي حققته دبي كمحور النقل الجوي الأكثر ديناميكية على مستوى العالم». وتوفر طائرة الإمارات &rlmA380 المائة، التي تعمل بمحركات رولز رويس، 512 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الأولى، و76 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و426 مقعداً في السياحية. وسوف يتم عرضها في معرض دبي الدولي للطيران 2017، ثم تدخل الخدمة ضمن الأسطول بعد ذلك.
ودعم برنامج الإمارات &rlmA380 فرص عمل عبر سلسلة تصنيع الطائرات العالمية. وتقدر الإيرباص أن طلبية طيران الإمارات من طائرات A380 وحدها دعمت 41 ألف فرصة عمل مباشرةً وغير مباشرة ومستحدثة في أوروبا، بما في ذلك 14500 وظيفة في ألمانيا وحدها. وتتميز هذه الوظائف أنها تتطلب مهارات عالية ولها قيمة مضافة كبيرة على سلسلة التزويد، ما ينعكس إيجاباً أضعافاً مضاعفة على الدول التي تملك فيها إيرباص مرافق لإنتاج الطائرات. ويقدر الأثر الكلي لاستثمارات برنامج الإمارات A380 على مستوى أوروبا بنحو 3.4 مليار يورو في الناتج الإجمالي المحلي لسنة 2013/&rlm&rlm 2014، في حين يقدر هذا الأثر على الناتج الإجمالي المحلي بنحو 1.2 مليار يورو لكل من فرنسا وألمانيا (حسب تحليلات فرونتيير إيكونومكس عام 2015). وفي أبريل 2015، وقعت طيران الإمارات صفقة تاريخية بقيمة 7.8 مليار يورو مع رولز رويس لشراء محركات ترينت 900، بما في ذلك برنامج خدمة طويل الأجل لهذه المحركات. ... المزيد