فيديو ترويجي لهواوي يحقق 4 ملايين مشاهدة

حقق مقطع الفيديو الخاص بشركة «هواوي للهواتف الذكية» شهرةً وشعبيةً كبيرتين على مستوى العالم، حسب ما أعلن «قسم الإنتاج الإعلامي «بريميديا» في شركة الإنتاج الإماراتية «إن ديجيتك»، حيث نجح المقطع الترويجي الذي أنتجته الشركة، بالتعاون مع شركة العلاقات العامة الرائدة عالمياً «هيل آند نولتون ستراتيجيز»، في تحقيق أكثر من 4 ملايين مشاهدة، من بينها 1.6 مليون مشاهدة عبر موقع فيسبوك وحده. ويهدف مقطع الفيديو إلى تعزيز سمعة وحضور العلامة التجارية، إلى جانب تسليط الضوء على الميزات فائقة الحداثة والتطور التي يتمتع بها هاتف هواوي.

وقال دانييل شريدان، المنتج المنفذ لدى «إن ديجيتك بريميديا»: «إن الشركة تقدم حلول منتجات مميزة، ومستويات لا تضاهى من تجارب العلامات التجارية، ويعكس مقطع الفيديو الخاص بعلامة هواوي مستويات الجودة والامتياز التي تتمتع بها شركتنا. وقد شكّل تعاوننا مع هيل آند نولتون ستراتيجيز خطوةً مميزة بالنسبة لنا، حيث ساهم الإخراج الذي أضفته الشركة على مقطع الفيديو في تعزيز تميز العمل، ونتطلع قدماً لتحقيق مزيدٍ من التعاون المثمر معها ضمن المشاريع والمساعي المستقبلية، كما تُعد الشعبية الكبيرة التي حظي بها مقطع الفيديو انعكاساً للجودة الكبيرة للمحتوى والإنتاج، جنباً إلى جنب مع الميزات الفريدة التي يتمتع بها الهاتف». يبرز مقطع الفيديو بشكل لافت إجابات بعض الأشخاص وآرائهم عند سؤالهم عن علامة هواوي التجارية بشكل عام، ثم يتم تعريفهم على هاتف هواوي، وسرعان ما ينال إعجابهم ويبهرهم بفضل ميّزاته الذكية والفريدة، وتمكنت الشركة من تسليط الضوء على الطابع الأساسي والخدمات التي يتميز بها الهاتف.