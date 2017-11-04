كارفور يفتتح أكبر هايبرماركت له في ياس مول

أعلن ياس مول، أكبر مركز تسوق في أبوظبي، افتتاح متجر «كارفور هايبرماركت» الرائد، الذي تمتلكه وتديره شركة ماجد الفطيم للتجزئة، ويشغل متجر كارفور هايبرماركت الجديد مساحة تصل لنحو 15.384 متراً مربعاً، وهو المتجر الأول من نوعه في العاصمة أبوظبي، الذي يشمل جميع مفاهيم التسوق الجديدة بما في ذلك المأكولات الجاهزة، المطبخ الصحي، ومصنع الشوكولاتة، ومتجر الحلويات، وأدوات التنظيف العضوية، ويوفر كارفور للمستهلكين خيارات لا مثيل لها تشمل أكثر من 100.000 منتج بما فيها المواد الغذائية وغير الغذائية، وكذلك آلاف السلع المنزلية إضافة إلى أفضل الوجبات الجاهزة والطازجة التي يعدها طهاة متخصصون يومياً.

وقال ميجيل أنخيل بوفيدانو، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى كارفور الإمارات في ماجد الفطيم للتجزئة: «نحن فخورون بأن نكون المتجر الرئيس في ياس مول لنقدم لعملائنا تجربة تسوق بمعايير عالمية. وسيقدم كارفور هايبرماركت في ياس مول أكثر من 100 ألف منتج وعلامة تجارية تلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات والأذواق، ويتماشى افتتاح هذا المتجر مع استراتيجيات التوسع لدينا في الإمارات، وخططنا لتوفير تجربة استثنائية بهدف تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم».