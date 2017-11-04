«الطاير» تكشف النقاب عن تحفتين جديدتين من «مازيراتي»

أطلقت الطاير للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات «مازيراتي» في الإمارات، سيارتي «مازيراتي جران توريزمو» و«مازيراتي جران كابريو»، في «دبي أوتودروم»، في أول ظهور إقليمي للسيارات الرياضية الفاخرة الإيطالية. وقد صممت فعالية الإطلاق لإبراز الأداء الاستثنائي للسيارتين، حيث تمكن العملاء من خوض تجربة قيادة ممتعة على حلبة دبي أوتودروم.

وقال مرتينو بيكوتي، مدير أول العلامة التجاريـة مازيراتي بشركة الطاير للسيارات: «تطورت مـازيراتي جران توريزمو على مر السنوات لتصبح واحدة من أكثر السيارات الرياضية أناقة، ولا تزال هي سيارة الكوبيه الرياضية الفاخرة التي تحمل لمسات جديدة وتعد نموذجاً تاريخياً مهماً يرسم ملامح علامة مازيراتي العريقة»، مؤكدا «أن التصميم المذهل والأداء الرائع والصوت المميز ومتعة القيادة التي لا تضاهى، تتضافر جميعها لمنح عشاق السيارات تجربة امتلاك لسيارات مازيراتي ممتعة للغاية». ويتوقع أن تتوافر سيارتا «جران توريزمو»، و«جران كابريو» في صالات عرض الطاير للسيارات في دبي والشارقة، وصالة عرض بريمير موتورز في أبوظبي خلال منتصف نوفمبر الجاري.