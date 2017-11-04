تسارع نمو الوظائف الأميركية في أكتوبر وتراجع البطالة إلى %4.1

واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف الأميركية في أكتوبر بعدما تأثر التوظيف سلبا بعراقيل مرتبطة بالأعاصير في سبتمبر، لكن هناك مؤشرات على أن الزخم في سوق العمل يتباطأ مع تراجع كبير في الزيادات السنوية للأجور.

وقالت وزارة العمل الأميركية في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة امس، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زاد 261 ألف وظيفة الشهر الماضي مع عودة 106 آلاف من العاملين بقطاعي الترفيه والضيافة إلى عملهم، وتلك أكبر زيادة منذ يوليو 2016، لكنها تقل عن توقعات خبراء اقتصاديين لزيادة قدرها 310 آلاف وظيفة.

وجرى تعديل بيانات سبتمبر كي تظهر زيادة بواقع 18 ألف وظيفة بدلا من انخفاض بمقدار 33 ألف وظيفة في التقديرات السابقة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة قرب أدنى معدل في 17 عاما بسبب خروج أشخاص من قوة العمل.لكن من المرجح ألا يكون للبيانات تأثير يذكر في تغيير التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر.