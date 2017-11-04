أداء قوي لنشاط المصانع بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي

لندن (رويترز)

أظهر مسح أمس الاول أن نشاط المصانع في منطقة اليورو سجل أقوى شهر منذ أوائل 2011 في أكتوبر، مع سعيها جاهدة لتلبية طلب مزدهر على الرغم من أن العمالة الجديدة سجلت أسرع وتيرة في 20 عاما على الأقل.

وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في «آي.إتش.إس ماركت» لبحوث السوق «بدأت المصانع في منطقة اليورو الربع الأخير من العام بنشاط متزايد، حيث لم يٌظهر النمو القوي للقطاع أي علامات على الانحسار».

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن اقتصاد منطقة اليورو نما 0.6 بالمئة، وهي وتيرة أسرع من المتوقع، في الربع الثالث من العام مع هبوط البطالة إلى أدنى مستوى لها في نحو تسع سنوات.

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات في منطقة اليورو 58.5 في أكتوبر ارتفاعا من 58.1 في سبتمبر، وهذه القراءة أقل من تقدير أولي بلغ 58.6 لكنها الأعلى منذ فبراير 2011، وثاني أعلى قراءة في أكثر من 17 عاما.