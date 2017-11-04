الطائرة الصينية «سي919» تكمل ثالث طلعة تجريبية

شنغهاي (رويترز)

أكملت طائرة الركاب الصينية المصنعة محليا «سي919» ثالث طلعة تجريبية صباح امس، وفقا لبيانات من موقع «فلايت رادار 24» لرصد وتتبع حركة الطائرات.وبهذا تقترب الصين خطوة أخرى من هدفها بأن تكون عنصرا رئيسيا على ساحة الطيران المدني العالمية.

وجاءت الطلعة بعد 36 يوما من الطلعة التجريبية السابقة.

وأشارت بيانات «فلايت رادار 24» إلى أن الطائرة أقلعت من مطار بودونغ في شنغهاي الساعة 07:37 من صباح امس، وهبطت الساعة 11:25 صباحا وهو ما يتجاوز بكثير التقدير الأولي بوصولها الساعة 8:56 صباح، وحلقت الطائرة على ارتفاع نحو عشرة آلاف قدم خلال معظم الرحلة التي حامت فيها فوق شنغهاي وفقا لبيانات الموقع.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة الصينية لصناعة الطائرات التجارية المُصنعة للطائرة.

والطائرة «سي919» التي ستنافس «بوينج 737» و«إيرباص 320» رمز لمطامح صناعة الطيران المدني الصينية وسعي الرئيس شي جين بينغ لرفع قدرات التصنيع في البلاد.

وقالت شركة أفولون الصينية لتأجير الطائرات في تقرير صدر الاثنين الماضي، إنه ليس متوقعا أن تدخل الطائرة «سي919» الخدمة على نطاق تجاري قبل عام 2020.