الطائرة الصينية «سي919» تكمل ثالث طلعة تجريبية

شنغهاي (رويترز)
أكملت طائرة الركاب الصينية المصنعة محليا «سي919» ثالث طلعة تجريبية صباح امس، وفقا لبيانات من موقع «فلايت رادار 24» لرصد وتتبع حركة الطائرات.وبهذا تقترب الصين خطوة أخرى من هدفها بأن تكون عنصرا رئيسيا على ساحة الطيران المدني العالمية.
وجاءت الطلعة بعد 36 يوما من الطلعة التجريبية السابقة.
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ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة الصينية لصناعة الطائرات التجارية المُصنعة للطائرة.
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وقالت شركة أفولون الصينية لتأجير الطائرات في تقرير صدر الاثنين الماضي، إنه ليس متوقعا أن تدخل الطائرة «سي919» الخدمة على نطاق تجاري قبل عام 2020.