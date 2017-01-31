منشورات عراقية تمهيداً لمعركة الجانب الأيمن للموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

ألقت طائرات حربية عراقية أمس، ملايين المنشورات على الجانب الغربي من مدينة الموصل بمحافظة نينوى تتضمن حث السكان على الاستعداد لعمليات التحرير، وسط استعدادات القوات البرية لاجتياح هذا الجانب الذي يسيطر عليه تنظيم «داعش»، حيث بدأت القوات المشتركة نصب الجسور العائمة على نهر دجلة. في حين قتلت القوات المشتركة في محافظة صلاح الدين 39 عنصراً من «داعش» لدى صدها هجوماً واسعاً للتنظيم في منطقة تل كصيبة شرقي المحافظة.

وأفادت خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش في بيان أن المنشورات التي ألقيت على غرب الموصل (الساحل الأيمن) دعت السكان هناك إلى الاستعداد لعملية التحرير من قبضة التنظيم.

وقال اللواء نجم الجبوري قائد المحور الشمالي لعمليات تحرير الموصل إن «فرق الجهد الهندسي التابعة للقوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي، باشرت عملية تمهيد أكتاف نهر دجلة وتطهيرها استعداداً لنصب الجسور العائمة، التي ستكون كالممرات الآمنة التي تسهل عملية إخلاء المدنيين من الجانب الأيمن للموصل نحو المناطق الشرقية المحررة».

وأضاف أن «القوات العراقية وضعت خطة محكمة لتحرير الجانب الأيمن، والاستفادة من النهر كمانع طبيعي ضد تنظيم داعش».