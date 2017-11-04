كوريا الجنوبية تقلص استخدام محطات توليد الكهرباء العاملة بـ «النووية» والفحم

تستمر حكومة كوريا الجنوبية في الجهود التي تبذلها لتقليل اعتمادها على الطاقة النووية والفحم لتوليد الكهرباء، بصرف النظر عن توصية من قبل لجنة حكومية باستئناف العمل في اثنين من المفاعلات النووية.

وأوصت لجنة الحوار العام، باستئناف عمليات البناء في اثنين من المفاعلات النووية، «شن كوري 5 و6»، بعد ثلاثة أشهر من تقييم الشعور العام حول مصير هذه المفاعلات.

واعتمدت اللجنة في القرار الذي توصلت له، على مسح أجرته على 471 شخصاً، حول ما إذا كان من الضروري التوقف أو الاستمرار في عمليات البناء في مجمع كوري للطاقة النووية في الساحل الجنوبي الشرقي من البلاد.

وفي بيان للجنة، صوت 59.5% من أعضائها لصالح استمرار المشروع، بينما اعترض 40.5% منهم على ذلك.

وعلى ضوء هذا المسح، أوصت اللجنة الحكومة باستئناف العمل في مشروع شن كوري 5 و6 للطاقة النووية.