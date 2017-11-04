  • السبت 15 صفر 1439هـ - 04 نوفمبر 2017م

مستعينة بالغاز الطبيعي المُسال والطاقة المتجددة

كوريا الجنوبية تقلص استخدام محطات توليد الكهرباء العاملة بـ «النووية» والفحم
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 04 نوفمبر 2017

تستمر حكومة كوريا الجنوبية في الجهود التي تبذلها لتقليل اعتمادها على الطاقة النووية والفحم لتوليد الكهرباء، بصرف النظر عن توصية من قبل لجنة حكومية باستئناف العمل في اثنين من المفاعلات النووية.

وأوصت لجنة الحوار العام، باستئناف عمليات البناء في اثنين من المفاعلات النووية، «شن كوري 5 و6»، بعد ثلاثة أشهر من تقييم الشعور العام حول مصير هذه المفاعلات.

واعتمدت اللجنة في القرار الذي توصلت له، على مسح أجرته على 471 شخصاً، حول ما إذا كان من الضروري التوقف أو الاستمرار في عمليات البناء في مجمع كوري للطاقة النووية في الساحل الجنوبي الشرقي من البلاد.

وفي بيان للجنة، صوت 59.5% من أعضائها لصالح استمرار المشروع، بينما اعترض 40.5% منهم على ذلك.

وعلى ضوء هذا المسح، أوصت اللجنة الحكومة باستئناف العمل في مشروع شن كوري 5 و6 للطاقة النووية.

ويذكر أن المحطتين اللتين تقدر سعة كل واحدة منهما بنحو 1.400 ميجا واط، كانتا قيد العمل منذ يونيو 2016، بغرض البدء في العمليات التجارية في أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 