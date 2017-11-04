«جي جي كو» تطرح وحدات «توباز بريميوم ريزيدينسيز» للبيع

دبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (جي جي كو) عن طرح الوحدات السكنية للبيع من مشروع «توباز بريميوم ريزيدينسيز» الواقع في «واحة دبي للسيليكون»، بعد انتهاء 50% من المشروع.

وبذلك تكون الشركة الخليجية هي الشركة الوحيدة في دبي التي تبيع وحدات سكنية قبل انتهاء المشروع. ومن الوحدات السكنية التي قامت الشركة الخليجية بطرحها بعد انتهاء 50% من المشروع في واحة دبي للسيليكون: اكسيس 1 إلى اكسيس 8، اكسيس سيلفر، بلاتينيوم1 و2، توباز ريزيدينسيز1,2، 3.

وتم تصميم واحة دبي للسيليكون بشكل فريد من أجل توفير كافة مستلزمات الراحة للسكان مثل التعليم، الخدمات، المحلات التجارية والمرافق الترفيهية.

وقال محمد حارب فاضل المزروعي، المدير الإداري في «جي جي كو»: «يعتبر مشروع «توباز بريميوم ريزيدينسيز» الخيار الأمثل للعائلات من حيث المساحة المصممة والتي يمكن الاستفادة منها بشكل كامل.