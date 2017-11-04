«الثقافـة والسياحــة - أبوظبي» تنظم جولات ترويجية في المملكة المتحدة وأيرلندا

أبوظبي، لندن، دبلن (الاتحاد)

نظم المكتب الإقليمي لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في المملكة المتحدة وأيرلندا جولاته الترويجية السنوية بالشراكة مع الاتحاد للطيران، في كل من جلاسكو ومانشستر ولندن ودبلن، بحضور 330 من وكلاء السفر والسياحة.

واطلع ممثلو وكلاء السفر خلال الجولات الترويجية على أحدث مشاريع الجذب السياحي في أبوظبي، سواء الثقافية أو الترفيهية، ومن بينها متحف اللوفر أبوظبي، والكثير من الفنادق والمنتجعات قيد الإنشاء، ورزنامة الفعاليات السنوية التي تنظمها الإمارة، بالإضافة إلى إحاطة المشاركين في الجولات بالمعلومات والمعارف وتقديم الاستشارات حول كيفية تنفيذ وبيع برامج سياحة لأبوظبي.

وتعتبر المملكة المتحدة في مقدمة الأسواق الأوروبية المصدرة للسياح إلى أبوظبي، والثالثة على قائمة كبرى الأسواق بالنسبة لأبوظبي.

وكان عام 2017 وحتى سبتمبر الماضي، شهد وفود 173103 زوار من سوق المملكة المتحدة، بزيادة 5%، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.شارك في الجولات ممثلون عن أصحاب المصلحة والشركاء المحليين لدائرة الثقافة والسياحة، مثل فنادق ومنتجعات وسبا أنانترا، وانتركونتيننتال أبوظبي، ودوست ثاني أبوظبي، أبراج جميرا الاتحاد، وفندق ياس فايسروي، وبارك حياة أبوظبي، وفيرمونت باب البحر.