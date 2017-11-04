إكسبو 2020 دبي استحقاق دولي للإمارات نفخر به جميعاً ونشارك فيه

حوار: بسام عبد السميع

أكد صالح عطية، سفير الجزائر لدى الإمارات، أن بلاده باشرت التحضير للمشاركة في إكسبو 2020 دبي، كون الحدث فرصة سانحة لإبراز زخم الموروث الحضاري والثقافي الجزائري في دولة الإمارات التي حصلت بكل جدارة واستحقاق على شرف تنظيم التظاهرة العالمية إكسبو 2020 دبي أمام عواصم عالمية مقتدرة، قائلاً: «هنيئاً للإمارات هذا الاستحقاق الدولي الذي يمثل مكسباً نفتخر به جميعاً».

وقال السفير الجزائري في حوار مع «الاتحاد»، على هامش الاحتفال بالذكري الثالثة والستين لثورة الأول من نوفمبر: «نجري حالياً مع الاتحاد للطيران مباحثات لتسيير رحلات يومية من أبوظبي إلى العاصمة الجزائرية، خلال الفترة المقبلة، فيما قررت شركة طيران الإمارات تسيير رحلة يومية إلى الجزائر اعتباراً من 13 ديسمبر المقبل».

وأضاف: «تعقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين دورتها الرابعة عشرة في الجزائر فبراير 2018»، واصفاً العلاقات الثنائية بين الدولتين بـالديناميكية المتسارعة في جميع المجالات خلال السنوات المقبلة.

وأفاد بأن عدد الزائرين الجزائريين إلى الإمارات العام الحالي بلغ أكثر من 100 ألف سائح، مشيراً إلى اهتمام كبير من الجانب الإماراتي بزيادة الاستثمارات في الجزائر، والتعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية، وبحث الفرص الاستثمارية في الدولتين، وتتركز أغلب هذه الفرص في القطاع السياحي والعقاري والطاقة المتجددة.