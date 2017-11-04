«كهربـاء دبي» تطلق منصتين لدعم إجراءات إدارة المخاطر

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي منصتين جديدتين لدعم وتسريع إجراءات إدارة المخاطر في الهيئة، عبر تطبيق المكتب الذكي الخاص بموظفي الهيئة، وهما لوحة التحكم الذكية لإدارة المخاطر، ومنصة الحوكمة والمخاطر والامتثال عبر نظام ساب.

وطوّرت الهيئة لوحة التحكم الذكية وفق معايير مواصفة الأيزو 31000 وإطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية لدى الهيئة، بهدف تسريع وتسهيل عملية اتخاذ القرار، مع توفير نظرة عامة متعددة الأبعاد حول المخاطر وتقييمها والاستجابة لها.

كما طورت منصة الحوكمة والامتثال والمخاطر عبر نظام ساب، بالتعاون مع شركة ساب العالمية وإرنست ويونغ، لتكون بذلك واحدة من أوائل المؤسسات العالمية الرائدة التي طورت واستخدمت هذه المنصة الذكية، والأولى في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «أطلقت الهيئة مبادرات ذكية رائدة، مثل شمس دبي لتشجيع المتعاملين على تركيب ألواح كهروضوئية فوق أسطح المباني وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومبادرة التطبيقات الذكية من خلال شبكات وعدادات ذكية، لإنشاء شبكة ذكية واسعة وتركيب العدادات الذكية في جميع أنحاء المدينة، إضافة إلى مبادرة الشاحن الأخضر، لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، كما تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد بنظام المنتج المستقل.