الشركات العقارية تتسابق لتقديم تسهيلات في السداد لجذب المشترين

سيد الحجا ر(أبوظبي)

تتسابق الشركات العقارية في الإمارات لتقديم عروض خاصة، وتخفيضات وتسهيلات متنوعة في السداد لجذب المشترين بالمشاريع العقارية القائمة والجديدة.

وقال مسؤولون بعدد من الشركات العقارية لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركتهم في الدورة التاسعة للمعرض الدولي للعقارات والاستثمار «ايريس 2017»، والذي انطلقت فعالياته بمركز أبوظبي الوطني للمعارض الخميس الماضي، وتختتم اليوم: «إن تقديم تخفيضات وعروض خاصة على السداد يشجع كثير من العملاء على شراء العقارات، ويساهم في حل معوقات التمويل العقاري أحياناً».

وقدمت شركات خلال المعرض، طرق سداد ميسرة جداً، تمتد إلى 7 سنوات، بل وصلت في أحد المشاريع إلى إمكانية السداد خلال 23 عاماً من دون فوائد، فضلاً عن تخفيضات على الشراء بنسبة 5% ببعض المشاريع، لتصل العروض المقدمة من إحدى الشركات إلى الحصول على شقة مجاناً عند شراء فيلا بالمغرب.

وقال انطوان جورج، المدير التنفيذي لشركة «دوم» للمعارض، المنظمة للحدث: «إن دورة العام الحالي شهدت مشاركة واسعة من الشركات المحلية»، لافتاً إلى أن معظم الشركات حرصت على تقديم عروض وحسومات مغرية ساهمت في جذب المستثمرين.