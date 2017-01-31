القضاء الموريتاني ينقض حكماً بإعدام مسيء للرسول

نواكشوط (دب أ)

أصدرت المحكمة العليا الموريتانية أمس حكماً بنقض حكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدام المدون المسيء إلى الرسول والنظر في توبته. وأحالت المحكمة الملف إلى محكمة استئناف أخرى بتشكيلة مغايرة للنظر في القضية.

وكانت المحكمة العليا قد بتت في حكم محكمة الاستئناف بالإعدام كفراً، مع التأكد من صدقية توبة المدون محمد الشيخ ولد أمخيطير المتهم بالإساءة إلى الرسول في مقال نشره قبل عامين.

وقد سبق للمحكمة الجنائية الموريتانية في مدينة نواذيبو أن أصدرت حكماً ابتدائياً بالإعدام زندقة ضد كاتب المقال المسيء إلى الرسول، وأعادت تكييفه محكمة الاستئناف، وأصدرت حكماً بالإعدام كفراً مع قبول النظر في صدقية توبة المدون الموريتاني.

وكانت جماهير موريتانية غفيرة تقدر بعشرات الآلاف قد احتشدت أمس للتأثير على قرار المحكمة العليا من أجل الحصول على حكم بالإعدام حتى الموت ضد كاتب المقال المسيء إلى الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم.