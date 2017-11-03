في آخر يوم من عمله.. موظف يعطل حساب ترامب على "تويتر"

رويترز

أعلنت شركة "تويتر" أن أحد موظفيها في يومه الأخير في العمل هو المسؤول عن توقف حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشخصي لديها بضع دقائق أمس الخميس.

قرابة الساعة السابعة (23,00 ت غ)، قرأ زوار صفحة @ريلدونالدترامب على "تويتر"، "عذرا، هذه الصفحة غير موجودة".

وصدر أول رد فعل من ترامب بعد 12 ساعة من توقف حسابه. وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة "تم إغلاق حسابي على تويتر طوال 11 دقيقة من قبل موظف مارق. أعتقد أن الأنباء بدأت تنتشر ويكون لها تأثير".

وكانت الشبكة أعلنت في وقت سابق أن الحساب تعطّل جراء خطأ ارتكبه "عن غير قصد" موظف في شبكة التواصل الاجتماعي، موضحة "في وقت سابق اليوم (الخميس)، تم تعطيل حساب دونالد ترامب عن غير قصد، بسبب خطأ بشري ارتكبه موظف في تويتر".

وأضافت الشبكة أنّ حساب ترامب الشخصي "انقطع طوال 11 دقيقة وعاد" بعد ذلك إلى العمل، مشيرة إلى أنّ هناك تحقيقا داخليا يجري وأنه تم اتخاذ "الخطوات الضرورية كي لا يتكرّر ذلك مُستقبلا".