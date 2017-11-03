موقع «ناشر» يحتفل بعامه الأول في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

اختار «ناشر»، أول موقع عربي إلكتروني متخصص بقضايا صناعة النشر والناشرين، ويقع مقره في المملكة المتحدة، معرض الشارقة الدولي للكتاب للاحتفال بعامه الأول ومشاركته الأولى في معارض الكتاب العربية، تأكيداً على المكانة الرائدة التي تتمتع بها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع النشر.

ويشكل موقع «ناشر» www.nasher-news.com الوجهة الأولى في العالم العربي للاطلاع على كل ما يدور في قطاع النشر من أحداث وفعاليات وقضايا ودراسات وفرص، ويسعى إلى أن يكون منصة تواصل وتفاعل بين الناشرين والمهتمين بصناعة النشر من أنحاء العالم كافة، حيث يفتح صفحاته للناشرين والمهتمين بهذا القطاع لعرض آرائهم ووجهات نظرهم التي تثري صناعة النشر وترتقي بها إلى مستويات أعلى من التطور والنمو.

وقال محمد العطار، المنسق العام لـ«ناشر»: «تسعدنا المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب للمرة الأولى، بعد حضورنا في معرضي جوتنبرغ وفرانكفورت 2017، حيث تأسس الموقع في شهر سبتمبر 2016، وهي مشاركة ستشكل انطلاقة جديدة لنا للتعريف بموقع «ناشر» وتحقيق رؤيته في أن يصبح المصدر الرائد للمعلومات، والدعم، والتوجيه للناشرين العرب، وإتاحة الفرصة أمامهم لتطوير علاقاتهم مع نظرائهم حول العالم».

ويتطلع «ناشر» إلى تطوير وتشجيع التميز في مجال النشر بالعالم العربي، من خلال عرض أفضل الممارسات والتجارب العربية والدولية في التعامل مع التحديات واكتشاف الفرص المرتبطة بصناعة الكتاب، بما في ذلك الترجمة والتسويق والتوزيع، والتعريف بأهم النشاطات والفعاليات التي تساعد الناشرين في توسيع آفاق صناعتهم، مثل المعارض، والمؤتمرات، والورش، والجوائز، وغيرها.