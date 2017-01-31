رئيس تشاد: خليفة حفتر يمكن أن يكون الحل لليبيا

نجامينا (أ ف ب)

أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي في مقابلة مع مجلة جون افريك أن المشير خليفة حفتر يمكن أن «يشكل حلا» لليبيا، البلد الذي أغلقت تشاد حدودها معه خوفا من تسلل متطرفين. وقال ديبي في هذه المقابلة التي نشرت أمس الأول «إذا كنتم تريدون معرفة ما أفكر فيه فعلا، فأنا أعتبر أن هذا الرجل يمكن أن يكون الحل لليبيا، كما أعتقد أن الجميع بمن فيهم الأمم المتحدة فهموا أخيرا أنه لا بد من إدخاله» في الحل.

ويعتبر المشير حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا الذي يحارب المتطرفين الإسلاميين، ويتنازع على السلطة مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتابع ديبي: «استقبلته مرتين في نجامينا ولا أعتقد أن لديه طموحات سياسية شخصية». وأضاف الرئيس التشادي: «إلا أن تشاد لا تسلم أسلحة ولا ذخائر إلى أي طرف. لقد استقبلت أشخاصاً من جميع الأطراف، وأنا أعرف هذا البلد ودوري هو العمل على التقريب ولا أهداف لي سوى إعادة الاستقرار إلى ليبيا». وأعلن ديبي من جهة ثانية أنه ضاعف عدد الجنود التشاديين على الحدود مع ليبيا بعد أن أغلق الحدود البرية بين البلدين مطلع يناير.

واعتبر أن «تدخل القوات الخاصة الليبية ضد داعش في سرت لم يحل المشكلة بل نقلها من شواطئ المتوسط إلى منطقة الكفرة في الجنوب على بعد نحو 200 كلم من تشاد حيث يتجمع الإرهابيون». ويعتبر الرئيس ديبي من أهم حلفاء فرنسا.