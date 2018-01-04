«‬عربية ‬السيدات».. «رايتكم خضر» ‬

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة‏‭ ‬الألعاب ‬للأندية ‬العربية ‬للسيدات ‬2018، ‬في ‬نسختها ‬الرابعة، ‬التي‭ ‬تقام ‬في ‬الفترة ‬من ‬2 ‬- ‬12 فبراير ‬المقبل، ‬عن ‬خطتها ‬التنظيمية‭ ‬الشاملة ‬التي ‬تعتزم ‬من ‬خلالها ‬تطبيق ‬استراتيجيات «‬خضراء» ‬متنوعة، ‬تسهم ‬‬في ‬الحفاظ ‬على ‬البيئة ‬عبر ‬اعتماد ‬تقنيات ‬مبتكرة.

وتضمنت الخطة الاستفادة من جميع المقومات التكنولوجية الحديثة والصديقة للبيئة، بما يجعل منها دورة ذكية تراعي أعلى معايير الاستدامة، وتتضمن الاستراتيجية أن تتولى شركة «بيئة» الرائدة في مجال إدارة النفايات والحلول البيئية المتكاملة في الإمارات، عملية توزيع حاويات خاصة لجمع المخلفات والأوراق على مختلف المرافق، وتشرف بلدية الشارقة على نظافة المنشآت الرياضية الخاصة بالدورة. بالإضافة إلى تنظيم ورش ومعارض توعوية للجمهور والحضور لتوعيتهم في كيفية الحفاظ على البيئة، وتعريفهم بالطرق المختلفة في إعادة تدوير المواد والمخلفات.‏‭

وتعتزم اللجنة المنظمة عرض الإعلانات وجداول المباريات اليومية خلال الدورة عبر شاشات ذكية عوضاً عن المنشورات الورقية، كما عززت استخدام وسائل التنقّل الخضراء بتخصيص دراجات هوائية مجهّزة بالكامل بمستلزمات السلامة والأمن، لتسهيل الحركة والتنقّل بطريقة تضمن عدم المساهمة في زيادة الانبعاثات الكربونية الضارّة، بالإضافة إلى الاعتماد على الأوراق المعاد تدويرها في بعض المنشورات التي تعتزم طباعتها.

وقالت ندى عسكر النقبي، رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إن استراتيجية الحفاظ على البيئة تتواءم مع جهود الدولة على صعيد الالتزام بالمواثيق والقرارات العالمية الخاصة بالحفاظ على البيئة والمناخ، وأضافت: «التوجه الأخضر الذي مضينا في تطبيقه على أرض الواقع، يسهم مساهمة فاعلة في زيادة الجهود الساعية إلى الحفاظ على البيئة، بالاستفادة من جميعا لمقومات والخيارات التقنية المتاحة في هذا المجال‏‭«‬.

وأوضحت أنه «من خلال التعاون الفاعل مع مختلف الجهات الحكومية، أعتقد أننا سنجز حدثاً عربياً فريداً يحقق أعلى معايير الاستدامة البيئية، وينقل صورة«خضراء»عن الشارقة إلى مجمل الدول العربية، ما يرسخ مكانتها في هذا الجانب»‬.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للدورة، كشفت عن مشاركة 15 دولة عربية، من بينها دول تشارك لأول مرة في الألعاب التسعة، وهي: كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والمبارزة، والقوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى، ورياضة الفروسية «القفز على الحواجز»، والكاراتيه، كما أشارت اللجنة إلى أن النسخة الرابعة ستكون الأكبر على مستوى المشاركات، كماً ونوعاً.