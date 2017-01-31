رام الله (الاتحاد)
قررت حكومة الوفاق الفلسطينية، أمس، إجراء انتخابات الهيئات المحلية للبلديات يوم 13 مايو المقبل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن حركة حماس سارعت إلى رفض القرار، معتبرة أنه «يعزز الانقسام» الداخلي.
وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، إن «إجراء الانتخابات المحلية يهدف إلى استعادة الوحدة، وإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، ويمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
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وأرجأت السلطة الفلسطينية هذه الانتخابات التي كان من المفترض أن تجري في أكتوبر الماضي، لأسباب متعلقة بالانقسامات بين الفصائل الفلسطينية، لا سيما بين حركتي فتح وحماس. وستجري الانتخابات في 416 تجمعاً فلسطينياً بين قرية ومدينة في الضفة، و15 هيئة في القطاع.
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