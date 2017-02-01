مخطط ضخم لربط مستوطنات الضفة بإسرائيل

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (غزة، رام الله)

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مشروع ضخم لربط مستوطنات الضفة بـ«إسرائيل»، عبر إنشاء بنية تحتية للنقل والمواصلات داخل الضفة، بتكلفة خمسة مليارات دولار.

وأوضح موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أمس، أن المخطط الصهيوني يتطلب تطوير المواصلات بالضفة، وحفر أنفاق، وتقاطعات، وطرق مواصلات جديدة، وقطارات خفيفة، وطرق للحافلات العامة، لربط التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية بتل أبيب و«جوش دان» والقدس.

وتستثمر إسرائيل ما قيمته 5 مليارات دولار في البنية التحتية، بمشروع المواصلات، ومد سكك حديدية، وبنى تحتية من الخط الأخضر للقدس، وبناء وحدات استيطانية في «بيت شيمش» و«تسور» و«هداسا» في القدس المحتلة.

وسيمكن المخطط الاستيطاني الحافلات من المرور من مستوطنة «غوش عتصيون» إلى تل أبيب عبر القدس، وإنشاء مشاريع في «معاليه ادوميم» تقدر بمليار شيكل، وإقامة أنفاق منها نحو القدس وتل أبيب، كذلك بناء سكك حديدية للقطار الخفيف من مستوطنة معاليه ادوميم إلى مدينة القدس، وإنشاء طرق بالقرب من قلنديا للحافلات عبر القدس بمبلغ 30 مليون شيكل، ومن «بزغات زئيف» إنشاء طرق سريعة وسكك للقطار الخفيف للقدس.