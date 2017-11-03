المقاطعة خطوة للتعامل مع تمويل الجماعات الإرهابية

حوار- بسام عبد السميع:

وصف أنطوان جيلاود، رئيس نادي دائرة الصحافة في فرنسا، قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية والإمارات ومصر والبحرين»، بمقاطعة قطر، بأنه قرار جريء وشجاع، قائلاً: «إن الصحافة الفرنسية تدعم الوحدة الخليجية ضد قطر بسبب دعمها للإرهاب»، مشيراً إلى أن الإعلام الفرنسي يتابع عن كثب يومياً تطورات الأوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مشيداً بموقف هذه الدول في مطالبة قطر بضرورة توقف دعمها للإرهاب.

وقال رئيس نادي دائرة الصحافة في فرنسا في حوار مع «الاتحاد»، أمس: «يجب أن تتوقف قطر عن دعمها للإرهاب، وموقف دول التعاون المقاطعة لقطر خطوة قوية للتعامل مع تمويل الجماعات الإرهابية»، مشيراً إلى أن فرنسا تعاني من تداعيات ظاهرة الإرهاب عالمياً، وأن الصحافة الفرنسية تعمل على مواجهة التيارات المتطرفة، والدول الداعمة لها.

وتابع جيلاود:«يدور داخل العاملين في الإعلام الفرنسي حالياً حديث حول تمويل قطر لعدد من الجماعات والتيارات في فرنسا في مقدمتها تنظيم الإخوان الإرهابي، عبر جمعيات خيرية وأنشطة مجتمعية، وهناك عمل كبير من جانب الإعلاميين للوصول إلى دلائل هذا الموضوع، وسيتم نشره فور الحصول على أدلة قاطعة على تلك العمليات».

وحول زيارته للإمارات قال جيلاود:«بهرتني الإمارات في مستوى التجاوب والتعايش بين مختلف الجنسيات والحريات، وهو مشهد استثنائي لم أره بهذا المستوى في أي دولة في العالم»، مضيفاً: فوجئت بهذا التطور الذي حققته الإمارات في عقود قليلة في ظاهرة نادرة في تاريخ الدول.