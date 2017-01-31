نائب ترامب يستمع لآراء عاهل الأردن حول نقل السفارة الأميركية للقدس

واشنطن (د ب أ)

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس النقل المحتمل للسفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك خلال اجتماع في مقر إقامة نائب الرئيس.

ورحب بنس بآراء الملك بشأن التغيير المحتمل بشأن موقع السفارة الأميركية، مشددا على أن الولايات المتحدة في المراحل الأولى لعملية صنع القرار بشأن تلك المسألة، بحسب ما ذكره المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر. ولم يقدم سبايسر أو بيان من البيت الأبيض أي تفاصيل عما قاله الملك أثناء الاجتماع.

كانت صحيفة إسرائيلية قد ذكرت بعد أيام من تنصيب دونالد ترامب أن البيت الأبيض «في المراحل الأولية» لمناقشة نقل السفارة، وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب مساعدة الأردن في فتح خط اتصال مباشر مع إدارة ترامب.

وقال سبايسر إن بنس والملك عبدالله بحثا أيضا سبل تسريع وتيرة جهود التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة من أجل هزيمة تنظيم داعش والدفع بحل سياسي للأزمة السورية.