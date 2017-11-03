قرقاش: أوراق ابن لادن تؤكد دعمه لـ «الجزيرة» والفوضى في البحرين

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الوثائق التي كشفت عنها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، تكشف عن دور قطري في دعم التطرف والإرهاب.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدات على موقع «تويتر»، إن «أوراق أسامة بن لادن بخط يده تؤكد العديد من الافتراضات، فهو يدعم قناة الجزيرة في تبني الثورات ويعول على القرضاوي في ليبيا ويريد الفوضى للبحرين».

وأضاف معاليه «كراس بن لادن بخط يده مهم لمعرفة مواقف التطرف والإرهاب، وتقاطع المواقف مع توجهات الشقيق المرتبك واضح ومقلق، أزمة قطر هي عن التطرف والإرهاب».

ومن بين الوثائق المسربة، كراس من عشرات الصفحات المملوءة بكتابة بخط اليد، يثني فيها ابن لادن على دور قناة الجزيرة القطرية في الترويج لما عرف باسم «ثورات الربيع العربي»، ويريد دوراً أكبر في ليبيا ليوسف القرضاوي المقيم في الدوحة، والمصنف على قوائم الإرهابيين في الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

من جانبه قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، إن إسقاط قطر للتأشيرة عن مواطني لبنان استهدف دخول أتباع حزب الله اللبناني الإرهابي لمنطقة الخليج. وأوضح في تغريدة على «تويتر» «إسقاط قطر للتأشيرة عن مواطني لبنان، مع احترامي لشعب لبنان الشقيق، فتح الباب على مصراعيه لدخول اتباع حزب الله الإرهابي إلى قطر والخليج».