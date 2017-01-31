قرقاش: تلفيق إعلامي سمج من إيران والإخوان يستهدف العلاقة الإماراتية السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن «التلفيق الإعلامي الذي يستهدف العلاقة الإماراتية السعودية سمج، ومحسوب على جماعة الإخوان وإيران، نزداد تصميماً بأن يبقى التحالف سداً عربياً صلباً». وأضاف في تغريدات على صفحته في (تويتر): «من الضروري أن تتحرى القنوات الإعلامية المستقلة مصدر الأخبار الكاذبة، وستكتشف دور الإخوان وإيران في محاولة استهداف المشاريع العربية الناجحة».

وفي تغريدة لاحقة، قال معاليه: «موفق الربيعي، المتطاول على الإمارات في قناة CNN ، نذكره أنه يبقى أحد أدوات المشروع الطائفي الذي فتت العراق وأدخله في دوامة العنف والإرهاب».

وتابع معالي الدكتور أنور قرقاش: «وننصح الربيعي بالتالي: دافع عن موقفك وبلدك وتوجهاتك، ولكن لا ترمي الجبال الشامخة والأشجار المثمرة بأحجار حقدك وفشلك».