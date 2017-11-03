محمد بن راشد ومحمد بن زايد: علمنا خفاق في سماء المجد وعنوان لعزتنا

أبوظبي، دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن علم الإمارات سيبقى دائماً رمزاً شامخاً لوحدة الإمارات وقوتها، وسيظل أبداً عنواناً لعزة أبنائها وكرامتهم ورفعتهم، يرفعونه على الدوام، راية يواصلون تحتها مسيرة النماء والتقدم التي بدأها الآباء المؤسسون.

وقال سموه، إن العلم أمانة كبيرة يجب علينا صونها، نبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ عليها عالية خفاقة في سماء الكرامة والمجد، بمداد من الوفاء والولاء للوطن والانتماء لترابه الغالي، وبالعمل الجاد ومضاعفة الجهود في سبيل ارتقاء دولتنا أعلى مراتب التقدم.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بـ «يوم العلم»، حيث قام سموه برفع علم الدولة في دار الاتحاد بدبي والذي شهد قبل 46 عاماً توقيع الوثيقة الخاصة بتأسيس دولة الاتحاد.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن علم اﻹمارات رمز وحدتنا ومنعتنا وقوتنا، سيظل شامخاً عالياً، نستمد منه قيم التضحية والبناء والعمل.

وقال سموه عبر «تويتر»: «في يوم العلم نستحضر جهود المؤسسين اﻷوائل وتضحياتهم في بناء وطن متوحد شيد على مبادئ الخير والتسامح والمحبة».

واحتفلت مختلف المؤسسات والجهات الحكومية في الدولة؛ بمناسبة يوم العلم، حيث قامت كل مؤسسة برفع علم الدولة على مبناها، كما قام المواطنون برفعه على منازلهم، وكذلك أصحاب المنشآت الخاصة، في مشهد وطني، يعبر عما تحمله هذه المناسبة من مشاعر العز والفخر.