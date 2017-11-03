تشييع جثمان الشهيد عبدالله الحوسني إلى مثواه الأخير

أبوظبي (وام)

شيعت جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين أمس، جثمان الشهيد عبدالله أحمد عبدالله الحوسني، إلى مثواه الأخير في مقبرة بني ياس بأبوظبي.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت استشهاد الجندي أول عبدالله أحمد عبدالله الحوسني، أثناء أداء مهمته ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، للوقوف مع الشرعية في اليمن، وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، ويتغمده بواسع رحمته.ووصل إلى مطار البطين الخاص في أبوظبي أمس جثمان الشهيد على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثمان، بينما كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة أمس الشهيد الحوسني الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في مهمته ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.