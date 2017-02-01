البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات يبحثون توحيد المواقف

أحمد شعبان (القاهرة)
يعقد البرلمان العربي الاجتماع السنوي الثاني مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في 11 فبراير، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ووجّه رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، الدعوة إلى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية لحضور اجتماع البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
ويأتي الانعقاد الدوري تفعيلاً لإعلان القاهرة الذي توج أعمال الاجتماع الأول الذي انعقد في فبراير من العام الماضي، وذلك لتعزيز العلاقة بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات في الدول العربية، وتوحيد المواقف في القضايا العربية الاستراتيجية والكبرى، وتمكين البرلمانات من تجسيد البعد الشعبي في منظومة العمل العربي المشترك.
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وسيبحث الاجتماع الاعتداءات السافرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ودور المجالس والبرلمانات العربية في دعم صمود الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المسلوبة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وسيتوج الاجتماع الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، باعتماد وثيقة ترفع إلى القادة العرب في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الثامن والعشرين على مستوى القمة الذي سيعقد في المملكة الأردنية الهاشمية في مارس القادم، تتضمن رؤية البرلمانات العربية في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية.