ليما إمبراطور «ديربي بر دبي» في ليلة «النصر»

معتصم عبدالله، وليد فاروق (دبي)

من جديد عاد البرازيلي فابيو دي ليما، لاعب الوصل ليتصدر مشهد الإعجاب ويواصل التألق، احرز هدفين في «ديربي بر دبي»، ليحسم نتيجة اللقاء «الملتهب» أمام النصر لمصلحة «الإمبراطور» في «القمة 85» بينهما، على مدار تاريخ مواجهتهما، ورقم 19 في دوري الخليج العربي، ليفتح الباب لمزيد من الإثارة خلال الأيام المقبلة،

وصدرت أنباء من النصر عن نيته التقدم باحتجاج رسمي على مشاركة ليما وكايو باعتبارهما موقوفين، وطلب احتساب نقاط المباراة لمصلحة «العميد» لعدم جواز التقدم باستئناف على قرار لجنة الانضباط استناداً على المادة 15 من لائحة الاستئناف، التي تنص على عدم جواز الطعن بالاستئناف على قرارات لجنة الانضباط التي تتضمن عقوبات تقل عن الإيقاف 4 مباريات، وغرامة أقل من 30 ألف درهم وهي المادة نفسها المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والاتحاد الآسيوي.

وبهذا الفوز رفع الوصل عدد انتصاراته المتتالية على النصر في دوري الخليج العربي إلى 4 مباريات،

كما نجح البرازيلي ليما في تعزيز صدارته لهدافي دوري الخليج العربي هذا الموسم برصيد 9 أهداف، وانتزع صدارة المحترفين الأجانب في تاريخ نادي الوصل بوصوله إلى الهدف رقم 70، متخطياً الإيراني فرهاد مجيدي صاحب الـ68 هدفا.