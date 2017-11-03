تركيا: 25 قتيلاً باشتباكات بين الجيش ومسلحين أكراد

ديار بكر، تركيا (وكالات)

قالت القوات المسلحة التركية أمس إن قوات الأمن قتلت 17 مسلحاً كردياً قرب الحدود مع العراق في جنوب شرق تركيا، بعد الإعلان عن مقتل ثمانية من أفراد قوات الأمن في تلك الاشتباكات، وقال الجيش التركي إن خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في وقت مبكر أمس باشتباكات بعد أن حاولوا عبور الحدود إلى منطقة شمدينلي الجبلية في إقليم هكاري.

وذكرت أن 6 جنود أتراك وحارسي أمن من قوة تحمى القرى قتلوا في الاشتباك، وأضاف الجيش أن القوات التركية شنت عملية مدعومة بالمروحيات للبحث عن أي أعضاء آخرين في حزب العمال الكردستاني وقتلت بعد ذلك 12 مسلحاً كانوا يحاولون الهرب إلى شمال العراق.

وفي واقعة منفصلة قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن 5 آخرين من «الكردستاني» قتلوا باشتباكات في تونجلي جنوب شرق البلاد، وأضاف أن الاشتباكات في جنوب شرق تركيا لا تزال مستمرة، إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء الأناضول أمس أن قوات الأمن أوقفت 283 شخصاً للاشتباه في صلتهم بتنظيم «داعش» الإرهابي منذ 22 أكتوبر الماضي، ومن بين الموقوفين 187 أجنبياً لم يذكر التقرير جنسياتهم.

وإضافة إلى ذلك، تم العثور على 66 عبوة ناسفة ومسدسات وأسلحة أخرى في أحدث الحملات التي قامت بها السلطات ضد التنظيم، وتبنى «داعش» عن عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات القليلة الماضية.