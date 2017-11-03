ترامب يدعو لإعدام منفذ اعتداء مانهاتن

نيويورك (وكالات)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعدام مهاجر أوزبكي قتل ثمانية أشخاص دهسا بشاحنة في نيويورك ووصف الرجل بأنه «إرهابي»، واستجوب محققون سيف الله سايبوف (29 عاما) الذي نقل إلى المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه واعتقلته، ووفقا لدعوى جنائية رفعت ضده أمس أبلغ سايبوف المحققين بأن فكرة الهجوم واتته بعد أن شاهد تسجيلات فيديو لتنظيم «داعش» وبدأ التخطيط للهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء قبل عام.

وقال ترامب على تويتر «إرهابي نيويورك كان سعيدا وهو يطلب رفع راية «داعش» في غرفته بالمستشفى، قتل ثمانية أشخاص وأصاب 12 بإصابات بالغة.. يجب إعدامه».

ووجهت اتهامات لسايبوف، وهو مهاجر أوزبكي يعيش في ولاية نيوجيرزي، بتهمة تقديم الدعم المالي والموارد لمنظمة إرهابية أجنبية وبالتحديد ل «داعش» وبتهمة العنف وتدمير سيارات مما أدى لوفاة ثمانية أشخاص، من جهة أخرى، اعتقلت الشرطة في ولاية كولورادو أمس رجلا قالت إنه دخل بهدوء أحد فروع متاجر وول مارت في مدينة دنفر وقتل ثلاثة أشخاص بالرصاص قبل أن يقود سيارة ويفر هاربا. وقالت إدارة شرطة ثورنتون على تويتر إنها اقتادت سكوت أوستريم (47 عاما) إلى الحبس. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل. ونشرت السلطات في وقت سابق صورة التقطتها كاميرا مراقبة لرجل في منتصف العمر يرتدي سترة سوداء وبنطالا من الجينز، ونشرت كذلك صورة لسيارة حمراء يعتقد أنه استخدمها في الفرار، وقالت الشرطة نقلا عن شهود إن أوستريم دخل في هدوء إلى المتجر في ثورنتون على بعد نحو 16 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من وسط دنفر وفتح النار على المتسوقين والعمال بعد الساعة السادسة مساء بقليل، وأضافت الشرطة أن رجلين قتلا بالرصاص، ولقيت امرأة حتفها متأثرة بجراحها بعد نقلها إلى المستشفى.