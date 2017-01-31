ضبط كتب طائفية إيرانية في طريقها للحوثيين

عدن (الاتحاد)

أعلنت السلطات اليمنية إيقاف شحنة كتب ومصاحف إلكترونية إيرانية في محافظة المهرة، كانت في طريقها للميليشيا الانقلابية في صنعاء تمت طباعتها بالصين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الشحنة المحتجزة تتضمن كتباً إيرانية «تسوق لأفكار طائفية متطرفة». ووجه وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطية بتحريز الكمية المضبوطة حتى تتخذ بشأنها الإجراءات القانونية كونها تساهم في نشر الفتن والتفرقة الطائفية بين أبناء المجتمع.

وشدد تعميم صادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد على «حظر ومنع دخول الكتب الطائفية إلى اليمن من المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الحكومة الشرعية لما لذلك من ضرر على حاضر ومستقبل الأجيال التي تحاول الميليشيا تسميم أفكارهم بالثقافة الدخيلة على المجتمع وتخالف الوسطية».

وأكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن مليشيات الحوثي تسعى إلى تغيير وتعديل المناهج التعليمية وإدخال أفكار طائفية تلبي أطماعهم ومعتقداتهم، وتعمل على فرضها على المجتمع بالقوة.

وأوضحت الوزارة أن الميليشيات الانقلابية تعمل على طباعة مناهج تعليمية في إيران من أجل فرضها وتداولها في المدارس والمرافق التعليمية في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، موضحة أن تعديلات مذهبية تحاول الميليشيات الطائفية إدخالها في المناهج الدراسية ولا تخدم اليمنيين، وتسعى إلى تدمير أجيال المستقبل.