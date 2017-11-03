عون: «انتكاسة بارزاني» أبعدت شبح تقسيم سوريا والعراق

بيروت (وكالات)

قال الرئيس اللبناني، ميشيل عون: «إنه يستبعد اندلاع حرب بين بلاده وإسرائيل، لكنه أكد أنه إذا وقعت الحرب، فإن «لبنان ستنتصر»، لأن «كل اللبنانيين مستعدّون لمقاومتها»»، وأضاف بالقول: «صحيح إننا بلد صغير، ولكننا أرسينا مجدداً وحدتنا الوطنية التي ترتكز في أحد جوانبها على رفْض كل اللبنانيين أن يعتدي أحد على بلدهم». وبشأن الأزمة السورية، قال عون الذي سيقوم مطلع الأسبوع المقبل بزيارة إلى الكويت: «هناك دولٌ كبرى تريد التقسيم، وهذا أمر تعبر عنه تقارير في الصحف الأميركية خصوصاً، ولكن في المرحلة الأخيرة، أعتقد أن ما حصل في العراق أبعد شبح التقسيم عنه، ومسعود بارزاني نفسه صرّح أن أميركا تركتْني.

ويمكن اعتبار ذلك انكساراً لفكرة التقسيم، وفي سوريا حيث تطرح أيضاً مسألة الأكراد، أعتقد أن الخطّ الدولي الأكبر بات ضدّ التقسيم». وأضاف عون: «نتمنى ألا يحصل أي تقسيم لأن من شأن ذلك أن يفقد الدول العربية قوتها وتضامنها، فنصبح كتلة ضعيفة»، وبشأن ارتباط «حزب الله» بما يعرف بقضية «خلية العبدلي الإرهابية على العلاقات بين البلدين، قال: «نحن وبالتأكيد حريصون على أمن الكويت كحرصنا على أمن لبنان.. كلفنا الأجهزة الأمنية البحث عمن وردت أسماؤهم، ويبدو أنهم غير موجودين في لبنان.. تعليماتنا الدائمة هي متابعة هذه القضية».