أسهم أوروبا قرب أعلى مستوى في عامين

لندن (رويترز)

حومت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في عامين أمس الخميس وسط تداولات هادئة في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لوضع صعب قبيل اجتماع بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسة النقدية، لكن تحذيراً بشأن الأرباح من بلاي تك كسر الهدوء في التعاملات المبكرة. واستقر المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في عامين أمس مع استقرار الأسهم البريطانية والألمانية والفرنسية دون تسجيل تغير يذكر بوجه عام في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون قرار بنك إنجلترا المقرر أن يصدر بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

ويقول محللون إن من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2007، وإن من المرجح أن يفضي قرار بتثبيت أسعار الفائدة إلى مشكلات.