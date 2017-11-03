«فيراري» تطرح نسخة محدثة من سيارتها القوية «إف إكس إكس -كيه»

روما (د ب ا)

على الرغم من أن السيارة «فيراري إف إكس إكس-كيه» التي قدمتها شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية «فيراري» عام 2014 لأول مرة تعد من السيارات فائقة القوة، بفضل محركها الذي تصل سعته إلى 6.2 لتر، ويضم 12 صماماً، إلى جانب محرك كهربائي تصل قوتهما معاً إلى 1035 حصاناً، فإن الشركة قررت تحديث هذا الطراز وطرح سيارة جديدة باسم «إف إكس إكس-كيه إيفو» هي أخف وزناً وأقل مقاومة للهواء من سابقتها، إلى جانب تزويدها بجناح خلفي يعمل بصورة متناغمة مع معوق الهواء النشط.

كما تم تعديل تصميم المصدات الأمامية والخلفية، وإضافة فتحات تهوية أمامية جديدة، وغير ذلك من التحسينات التي تساعد في زيادة كفاءة السيارة «إيفو» في مقاومة الهواء.

وهذه التعديلات ترفع كفاءة أداء السيارة الجديدة في مقاومة الهواء بنسبة 23% عن السيارة الحالية «إف.إكس إكس-كيه»، وبنسبة 75% عن السيارة «لافيراري». وبشكل عام فإن «إف إكس إكس-كيه إيفو» تولد قدراً هائلاً من قوة التغلب على مقاومة الهواء تصل إلى 1410 أرطال عند السير بسرعة 124 ميلاً في الساعة، في حين تصل القوة إلى 1830 رطلاً عند السير بأقصى سرعتها.

وقد طورت «فيراري» نظام تعليق السيارة الجديدة لتناسب التحسن في قدرتها على مقاومة الهواء.