توقيع اتفاقيات شراكة لتنفيذ مشاريع تنموية في المدن المحررة

عدن (الاتحاد)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تبني إقامة مشاريع تنموية في عدد من المحافظات اليمنية ضمن جهودها الإنسانية الهادفة إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب ورفع معاناة المواطنين في مختلف الخدمات الأساسية.

وشهدت مدينة عدن أمس حفلاً خاصاً لتوقيع اتفاقية شراكة بين «الهلال الأحمر» الإماراتية ومحافظي عدن ولحج والضالع، تشمل إقامة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية لتطبيع الحياة والدفع بعجلة التنمية نحو الأفضل.

وأكد مسؤول «الهلال الأحمر» الإماراتية في عدن خالد المزروعي، أن تدشين الاتفاقية يأتي تزامناً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإعلان عام 2017 «عام الخير»، مضيفاً أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية حرصت على مشاركة اليمنيين هذا التوجه الإنساني الذي خطته القيادة الرشيدة وتبني مشاريع تنموية متعددة تسهم في النهوض وإعادة الحياة وتطبيع الأوضاع بشكل أكبر في المدن المحررة. من جانبه، أشاد محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي بالجهود الإنسانية التي تقدمها الإمارات عبر تنفيذ جملة من المشاريع التنموية خلال الفترة الماضية في مختلف الجوانب الأساسية، مضيفاً أن «الهلال الأحمر» الإماراتية أسهمت بشكل كبير في إعادة الأمل لعدد من القطاعات الحيوية والمهمة، والتي عكست بدورها تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين عقب انتهاء الحرب الظالمة في المدينة.

وأضاف: «إن ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات شراكة استراتيجية بين السلطات المحلية في المحافظات الثلاث وهيئة الهلال الأحمر ستسهم خلال الفترة القادمة في رفع معاناة الكثيرين من المواطنين الذين سيلمسون خير المشاريع التنموية التي ستقام، وستظل شاهدة على صدق نيات الأشقاء في دعم إخوانهم في اليمن».

واستعرضت هيئة الهلال الأحمر الإنجازات التي تحققت في كل القطاعات الخدمية والإغاثية والتي تبنتها خلال الفترة الماضية منذ تحرير عدن والمحافظات المجاورة.

وفي ختام الحفل، قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بتكريم محافظي عدن ولحج والضالع وعدد من الشخصيات التي ساهمت في إنجاح فعاليات ومشاريع «الهيئة» خلال الفترة الماضية.

بدوره، قام محافظ عدن بتكريم هيئة الهلال الأحمر تقديراً لدورها الإنساني المتواصل في دعم عملية تطبيع الحياة وإعادة الأمل للمواطنين في عدن والمحافظات المحررة.