توقيع اتفاقيات شراكة لتنفيذ مشاريع تنموية في المدن المحررة

عدن (الاتحاد)
تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تبني إقامة مشاريع تنموية في عدد من المحافظات اليمنية ضمن جهودها الإنسانية الهادفة إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب ورفع معاناة المواطنين في مختلف الخدمات الأساسية.
وشهدت مدينة عدن أمس حفلاً خاصاً لتوقيع اتفاقية شراكة بين «الهلال الأحمر» الإماراتية ومحافظي عدن ولحج والضالع، تشمل إقامة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية لتطبيع الحياة والدفع بعجلة التنمية نحو الأفضل.
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وأضاف: «إن ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات شراكة استراتيجية بين السلطات المحلية في المحافظات الثلاث وهيئة الهلال الأحمر ستسهم خلال الفترة القادمة في رفع معاناة الكثيرين من المواطنين الذين سيلمسون خير المشاريع التنموية التي ستقام، وستظل شاهدة على صدق نيات الأشقاء في دعم إخوانهم في اليمن».
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وفي ختام الحفل، قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بتكريم محافظي عدن ولحج والضالع وعدد من الشخصيات التي ساهمت في إنجاح فعاليات ومشاريع «الهيئة» خلال الفترة الماضية.
بدوره، قام محافظ عدن بتكريم هيئة الهلال الأحمر تقديراً لدورها الإنساني المتواصل في دعم عملية تطبيع الحياة وإعادة الأمل للمواطنين في عدن والمحافظات المحررة.