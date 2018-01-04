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بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح

«الظفرة» يحلق بألقاب جير تبع
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تاريخ النشر: الخميس 04 يناير 2018

دبي (الاتحاد)

ارتفعت حدة المنافسة والندية في اليوم الثاني لبطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية في دبي، بمشاركة نخبة الصقارين الباحثين عن التتويج بأغلى الألقاب، واشتملت منافسات اليوم الثاني على 5 أشواط لفئات الشيوخ، شملت جير تبع فرخ وجير تبع جرناس، وتفوق من فريقي «أف 3» و«الظفرة» اللذين سيطرا على المراكز الأولى في أغلب الأشواط.

في شوط جير تبع فرخ - السيارة، حقق الطير «تي 128» لـ «الظفرة» المركز الأول قاطعاً المسافة بزمن 18.421 ثانية، وجاء بالمركز الثاني الطير 225 لـ «أف 3» بزمن 19.125 ثانية، وبالمركز الثالث «تي 55» لنفس الفريق بزمن 19.140 ثانية.

وفي شوط جير تبع فرخ - نقدي، حقق «أف 3» اللقب بوساطة «تي 291» مسجلاً زمناً قدره 19.190 ثانية، وجاء بالمركز الثاني «تي 18» لنفس الفريق بزمن 19.590 ثانية، وبالمركز الثالث حل «تي 167» لـ «الظفرة» بزمن 19.656 ثانية.

وفي شوط جير تبع فرخ - رمز، حقق الظفرة المراكز الثلاثة الأولى، بحصول «تي 44» على المركز الأول بزمن 18.277 ثانية، وجاء ثانياً «تي 35» بزمن 18.375، وبالمركز الثالث «تي 164» بزمن 18.903 ثانية.

وفي شوط جير تبع جرناس - رمز، سيطر «أف 3» على المراكز الثلاث الأولى، حيث جاء عربون أولاً بزمن 18.413 ثانية، وحل ثانياً «تي 3» بزمن 18.680 ثانية، ويرات بالمركز الثالث بزمن 18.693 ثانية. ... المزيد
     
 

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