الأنيس يستعرض أكثر من سبعين مصدراً تراثياً

الشارقة (الاتحاد)
شهدت قاعة ملتقى الأدب، وضمن الفعاليات الثقافية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب محاضرة بعنوان «مصادر الثقافة العامة في التراث العربي»، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بدبي ألقاها الدكتور عبد الحكيم الأنيس كبير الباحثين الأول وعضو هيئة كبار العلماء في الدائرة بحضور عدد من المتخصصين والمهتمين في شؤون الفقه والشريعة والتراث العربي والإسلامي، وجمهور المعرض.
استهل الأنيس حديثه بتعريف الثقافة، منطلقاً من القرآن الكريم، وبكلام بعض كبار العلماء المعروفين في الأوساط التراثية الإسلامية، كجلال الدين السيوطي وبدر الدين لزركشي، وأبي بكر ابن أبي الدنيا، ثم بين مصادر الثقافة العامة، مقسماً إياها إلى ثمانية أنواع تضمنت كتب: المحاضرات، والتذكرات، والموسوعات، وحصاد المجالس، والرحلات، والتعريفات، وما كُتِبَ على ظهور المخطوطات، والمذكرات.
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