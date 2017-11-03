الأنيس يستعرض أكثر من سبعين مصدراً تراثياً

الشارقة (الاتحاد)

شهدت قاعة ملتقى الأدب، وضمن الفعاليات الثقافية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب محاضرة بعنوان «مصادر الثقافة العامة في التراث العربي»، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بدبي ألقاها الدكتور عبد الحكيم الأنيس كبير الباحثين الأول وعضو هيئة كبار العلماء في الدائرة بحضور عدد من المتخصصين والمهتمين في شؤون الفقه والشريعة والتراث العربي والإسلامي، وجمهور المعرض.

استهل الأنيس حديثه بتعريف الثقافة، منطلقاً من القرآن الكريم، وبكلام بعض كبار العلماء المعروفين في الأوساط التراثية الإسلامية، كجلال الدين السيوطي وبدر الدين لزركشي، وأبي بكر ابن أبي الدنيا، ثم بين مصادر الثقافة العامة، مقسماً إياها إلى ثمانية أنواع تضمنت كتب: المحاضرات، والتذكرات، والموسوعات، وحصاد المجالس، والرحلات، والتعريفات، وما كُتِبَ على ظهور المخطوطات، والمذكرات.

وقد أوجز المحاضر في استعراضه لأمثلة الأنواع المذكورة للكتب بالإشارة إلى ما يزيد على سبعين كتاباً، مبتدئاً بعناوين المحاضرات منذ القرن الثالث الهجري إلى اليوم، مروراً بكتب «التذكرات»، في القرن السادس والسابع والثامن الهجرية، فالكتب التي اهتمتْ بتقييد الفوائد والمعلومات المتنوعة على ظهور المخطوطات، من القرن السابع، والرابع والخامس عشر، وفي ختام المحاضرة، أهدى للحاضرين نُسخاً من كتاب (روضة الناقل ونزهة العاقل) للعلامة أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي، وهو من تحقيقه، وذلك كأحد كتب الثقافة العامة التي أشار لها في محاضرته.