صفقة تبادل أسرى بين الجيش اليمني والانقلابيين



تاريخ النشر: الأربعاء 01 فبراير 2017 صنعاء (الاتحاد) تم أمس الإفراج عن 112 أسيراً في صفقة تبادل بين الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية. وقال الناطق باسم المقاومة الشعبية في محافظة الجوف، عبدالله الأشرف، لـ«الاتحاد»، «جرت صباح الثلاثاء صفقة تبادل أسرى بين الجيش الوطني والانقلابيين، تم بموجبها الإفراج عن 58 أسيراً من الانقلابيين مقابل الإفراج عن 54 أسيراً من الجيش والمقاومة كانوا قد اعتقلوا في فترات سابقة». وأضاف أن من بين أسرى الجيش والمقاومة المفرج عنهم، رئيس المجلس المحلي ببلدة حزم العدين في محافظة إب يحيى كزمان، المعتقل لدى الحوثيين منذ أكثر من 536 يوماً. وقال القيادي في الجيش الوطني أبو همدان الحاسر، إن عملية تبادل الأسرى تمت بعد مفاوضات مع الميليشيات طيلة الأيام الماضية، موضحاً أن عملية التبادل جرت في منطقة قانية بمحافظة البيضاء.