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25.2 مليار درهم القيمة السوقية للشركة

5.70 و6.90 درهم النطاق السعري لسهم شركة إعمار للتطوير
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تاريخ النشر: الجمعة 03 نوفمبر 2017

دبي (الاتحاد)

حددت شركة «إعمار للتطوير» النطاق السعري بين 5.70 و6.90 درهم للسهم الواحد.

وتقدر القيمة السوقية لشركة «إعمار للتطوير» بعد الموافقة على الإدراج، طبقاً لمتوسط النطاق السعري، بنحو 25.2 مليار درهم (نحو 6.8 مليار دولار).

يبلغ عدد الأسهم التي يشملها الطرح 800 مليون سهم تمثل نسبة 20% من رأسمال الشركة.

وسيتم عرض الطرح على الأفراد وغيرهم من المستثمرين «شريحة الأفراد» (من المتوقع أن تشكل 10% من إجمالي حجم الطرح، وذلك رهنٌ بحجم الطلب)، بالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية المؤهلة «شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة» (من المتوقع أن تشكل 90% من إجمالي حجم الطرح، وذلك رهنٌ بحجم الطلب). ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب ضمن «شريحة الأفراد» خلال الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر 2017، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب ضمن «شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة» خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر 2017.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي للطرح في 16 نوفمبر 2017، وأن تتم الموافقة على طلب الإدراج، وأن تبدأ معاملات التداول غير المشروطة على أسهم الشركة في «سوق دبي المالي» بتاريخ 22 نوفمبر 2017 تحت الرمز «EMAARDEV» وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح بناء على عملية بناء سجل الاكتتاب، وسيكون سعر الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد مماثلاً لسعر الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة. ... المزيد
     
 

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