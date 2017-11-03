5.70 و6.90 درهم النطاق السعري لسهم شركة إعمار للتطوير

دبي (الاتحاد)

حددت شركة «إعمار للتطوير» النطاق السعري بين 5.70 و6.90 درهم للسهم الواحد.

وتقدر القيمة السوقية لشركة «إعمار للتطوير» بعد الموافقة على الإدراج، طبقاً لمتوسط النطاق السعري، بنحو 25.2 مليار درهم (نحو 6.8 مليار دولار).

يبلغ عدد الأسهم التي يشملها الطرح 800 مليون سهم تمثل نسبة 20% من رأسمال الشركة.

وسيتم عرض الطرح على الأفراد وغيرهم من المستثمرين «شريحة الأفراد» (من المتوقع أن تشكل 10% من إجمالي حجم الطرح، وذلك رهنٌ بحجم الطلب)، بالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية المؤهلة «شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة» (من المتوقع أن تشكل 90% من إجمالي حجم الطرح، وذلك رهنٌ بحجم الطلب). ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب ضمن «شريحة الأفراد» خلال الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر 2017، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب ضمن «شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة» خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر 2017.