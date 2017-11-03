الشارقة (الاتحاد)

اختتم المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مساء أمس (الخميس)، جلسة تفاعلية تحت عنوان «قيادة الإبداع في الاتصال الحكومي» ضمن فعاليات الدورة الـ36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، تناولت سبل تعزيز الفكر الإبداعي والابتكاري، للوصول إلى استراتيجية جديدة وملهمة للتفكير في كل حقول الاتصال الحكومي.

واعتمدت الجلسة التي قدمها المدرب العالمي كيفن عبد الرحمن، المعروف بلقب «خبير التغذية العقلية» و«ملهم الملايين»، أساليب منهجيةً متطورةً في التدريب عبر المناقشة الجماعية، والتفكير الناقد، وأسلوب التواصل المثمر، وأساليب تغيير التفكير، للوصول إلى الإبداع الخاص بالفرد والمجموعة استناداً إلى حقيقة أن الإبداع لا حدود له.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام حرص المركز الدولي للاتصال الحكومي على استقطاب الخبرات الدولية لدعم قدرات وأداء العاملين في الاتصال الحكومي بشكل خاص، إلى جانب العاملين في المجالات الإعلامية، وإطلاعهم على أفضل الممارسات والخبرات العالمية في هذا المجال.

وأشار رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى أهمية الجلسة التفاعلية في التعرف على طرق التفكير المختلفة والمتميزة وتعزيز الفكر الإبداعي، لافتاً إلى أن المركز الدولي للاتصال الحكومي يركز على تنفيذ برامج تدريبية وتفاعلية ذات مستوى عالمي في التطوير المهني، والتدريب المستمر ترجمة لتوصيات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.