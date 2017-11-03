حاكم الشارقة يتلقى نسخة من المخطوطة «الغامضة» في ذكرى تأسيس الجامعة الأميركية

الشارقة (الاتحاد)

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء الأربعاء، معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 36، وقام سموه بجولة في أرجائه تفقد فيها عدداً من دور النشر.

وقد تسلم سموه، لدى توقفه عند جناح الجامعة الأميركية بالشارقة، نسخة طبق الأصل من «مخطوطة فوينيتش» التي تعود للقرن الخامس عشر، وذلك بمناسبة احتفالات الجامعة بعيدها العشرين، وقدم مدير الجامعة الأميركية في الشارقة الدكتور بيورن شيرفيه لسموه هذه المخطوطة، التي توصف بأنها أكثر المخطوطات غموضاً في العالم والمكتوبة بلغة مجهولة حتى الآن.

و«مخطوطة فوينيتش» هي كتاب رسومي غامض، كتب من قبل مؤلف مجهول بأبجدية مجهولة الهوية وبلغة غير مفهومة، وقد درست المخطوطة على يد العديد من علماء اللغويات والمحترفين في فك الشيفرات ولكنهم فشلوا في تفسيرها حتى الآن، وتظهر رسومات المخطوطة أكثر من 100 نوع من النباتات المجهولة ورموز بعلم الفلك والتنجيم ورسوم بشرية.

والنسخة طبق الأصل من المخطوطة التي تم تقديمها لصاحب السمو حاكم الشارقة، هي رقم 91 من أصل 898 نسخة تطبعها «دار سيلوي» الإسبانية، ويحتوي الكتاب على أكثر من 200 صفحة والعديد من المطويات، وهذه النسخة هي طبق الأصل من المخطوطة بما في ذلك البقع والثقوب والأجزاء الممزقة في المخطوطة الأصلية، كما تمت معالجة الورق لتبدو كالأصلية تماماً.

وتقدم الدكتور شيرفيه، بالتهنئة لمؤسس الجامعة الأميركية في الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان، وقال: «قررنا تقديم هذه النسخة طبق الأصل من المخطوطة هدية لصاحب السمو حاكم الشارقة ومؤسس الجامعة الأميركية في الشارقة، اعترافاً بدعمه اللامحدود لهذه الجامعة، والتي قام بتأسيسها، وأشرف شخصياً على ذلك، قبل 20 عاماً، لتصبح واحدة من أكثر الجامعات تميزاً في المنطقة، ولتوفر تعليماً من الطراز العالمي معتمداً من الولايات المتحدة، ويتميز بالابتكار في التعليم والتعلم والبحوث والخدمات».

كما شهد سموه إطلاق كتاب «سلطان الكلمة» باللغة المالاليمية في جناح منشورات القاسمي المعني بالإصدارات الأجنبية، ويحوي الكتاب توثيقاً وتسجيلاً للزيارة الأخيرة التي قام بها سموه لولاية كيرالا بجمهورية الهند الصديقة، ويبرز الكتاب جهود سموه ودوره الكبير في دعم الثقافة والمثقفين والتبادل الثقافي بين الشعوب، كما اطلع سموه في جناح منشورات القاسمي على نسخ من كتاب «سرد الذات» والأجزاء الثلاثة من كتاب «حديث الذاكرة» المترجمة إلى اللغة الصينية وتعرض للمره الأولى في الدورة الحالية للمعرض.

وحرص سموه خلال جولته المسائية في المعرض على زيارة عدد من الأجنحة الأجنبية التي تولي اهتماماً كبيراً بمشاركتها في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومن بين تلك الدور دار أولمز الألمانية صاحبة حقوق ترجمة ونشر مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة باللغة الألمانية.